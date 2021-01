L'uomo sarebbe uscito di casa per recarsi nella sua campagna con la sua auto

Non si hanno più notizie da ieri mattina del signor Angelo Ferrante di Bernalda, in provincia di Matera. L'uomo sarebbe uscito di casa per recarsi in campagna a bordo della sua auto una Peugeot 106 di colore grigio. A lanciare l'allarme i suoi familiari non vedendolo rientrare a casa. Sono numerosi anche gli appelli sui social per cercare di ritrovare l'uomo. Uno di questi da parte della figlia che disperata cerca di avere notizie di suo padre. A lavoro nelle ricerche i Carabinieri, Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile.

"Chiedo aiuto - scrive su Facebook la figlia - a tutta la cittadinanza di Bernalda, non si trova mio padre Ferrante Angelo, per gli amici Lilino. Io l'ho saputo perche sono a Monza ma a quanto pare manca da ieri mattina alle 10, è uscito per andare in campagna si pensa verso la Bufalara, ha anche i terreni a Tichi. Ha una Peugeot 106 grigia sono stati avvertiti i Carabinieri e mia sorella sta tornando da Bari".

Claudio Sole