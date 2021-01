La sua auto è stata ritrovata ma dell'uomo 77enne ancora nessuna traccia da circa due giorni

Proseguono senza sosta le ricerche di Angelo Ferrante, l'uomo 77enne scomparso da Bernalda, in provincia di Matera, mercoledì sei gennaio. Poco fa abbiamo sentito telefonicamente una volontaria dell'Associazione Nazionale Carabinieri, impegnata insieme ad altro personale alle ricerche dell'uomo, in contrada Bufalara, che ci ha riferito che al momento non è stata trovata nessuna traccia riconducibile all'anziano signore. A lavoro anche un elicottero ed alcuni droni per cercare di rintracciarlo, visto che la zona è impervia e di difficile individuazione.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la mattinata di oggi per poi riprendere nel pomeriggio e fino a sera. L'uomo era uscito di casa per andare in campagna, senza avere poi nessuna notizia. A lanciare l'allarme sono stati i suoi familiari, che non vedendolo rientrare a casa hanno immediatamente avvisato i Carabinieri. Alle ricerche sono impegnati i Vigili del fuoco, Polizia locale, Carabinieri, Protezione Civile e numerosi volontari. E' stata individuato subito la sua auto, una Peugeot 106 di colore grigio, ma dell'uomo al momento nessuna traccia.

Claudio Sole