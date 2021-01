Send by email

Il freddo in arrivo dai Balcani potrebbe portare delle deboli nevicate anche in bassa collina

Dopo una momentanea pausa dove si è assistito a tempo prevalentemente soleggiato e temperature gradevoli, è in arrivo adesso un nuovo peggioramento sulla Basilicata. Come annunciato dall'osservatorio meteo lucano, non assisteremo ai livelli delle scorse perturbazioni, dove la tanta pioggia caduta ha ingrossato i fiumi lucani, però questo peggioramento di matrice fredda porterà soprattutto un deciso e generale calo termico. Ci saranno venti freddi da nord e precipitazioni discontinue e poco organizzate.

Un primo passaggio perturbato arriverà nel pomeriggio di oggi, con l'aria fredda che inizierà a sfociare dai Balcani verso il Sud Italia, colpendo prevalentemente le zone meridionali della nostra regione; Metapontino, area senisese-Pollino e lagonegrese-Val d'Agri.

Dei fenomeni avranno luogo tra pomeriggio e sera sui settori tirrenici ed a seguire zone interne. Con il passare delle ore la quota neve scenderà, nella notte saranno possibili deboli nevicate fino in collina (500-600m). Sarà tuttavia un passaggio veloce e debole che porterà tanto freddo e nelle zone esposte anche vento fastidioso. Un secondo passaggio transiterà tra il pomeriggio di domani e la giornata di sabato.