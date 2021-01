Send by email

Domani davanti alla Regione la protesta degli studenti potentini

In attesa di conoscere l'aggiornamento dell'Rt (la settimana scorsa era 0,83) e ricevere la conferma della "zona gialla" anche per la prossima settimana, oggi la Basilicata ha fatto registrare un aumento nel rapporto positivi/tamponi: 99 (90 di residenti in regione) su 739 rispetto ai 72 su 1.035 del precedente bollettino diffuso dalla task force.

La giornata di domani, oltre all'assegnazione della fascia di rischio da parte del Ministero della Salute, sarà caratterizzata anche dalla protesta degli studenti delle scuole superiori di Potenza. In segno di protesta contro il mancato ritorno in aula (rinviato per decisione del governatore Bardi al primo febbraio), dalle ore 9.30 faranno un sit-in davanti alla sede della Regione. "Diserteremo la dad", hanno annunciato, e "chiederemo le dimissioni dell'assessore alla sanità, Rocco Leone".