Il sindaco Rosano: “al Prefetto chiederò che si intervenga con urgenza e tempestività”

Questione strada fondovalle del Racanello. Il Prefetto di Potenza, ha convocato per lunedì 18 gennaio prossimo alle ore 11:00 una riunione con il Comune di San Chirico Raparo, la Provincia di Potenza e la Regione Basilicata. Come evidenziato dalla nostra testata giornalistica, l’arteria è stata chiusa qualche giorno fa con un’ordinanza precauzionale del sindaco di San Chirico Raparo a seguito dell’ulteriore smottamento dopo quella del dicembre del 2019. Una strada importante e strategica che collega i comuni di San Martino d’Agri, San Chirico Raparo, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea e Roccanova. A subire notevoli disagi sono i cittadini di Castelsaraceno che ne chiedono l’immediata riapertura visto i notevoli disagi sopportati per dover percorrere strade alternative, come la vecchia provinciale dell’armizzone piena di curve, buche, e un notevole numero di chilometri per arrivare alle destinazioni di lavoro.

“L’intervento è tecnicamente – ha precisato Rocco Rosano, sindaco di Castelsaraceno – risolvibile nel giro di qualche giorno di lavoro e con qualche decina di migliaia di euro per ripristinare quello che abbiamo percorso fino a domenica 10 gennaio, cioè un senso unico alternato che permette ai nostri lavoratori e alla nostra comunità, ai nostri anziani e ai nostri studenti di poter avere una condizione agiata di movimento”. Parole nette e chiare quello del primo cittadino di Castelsaraceno per un problema che si strascina da anni. “Al Prefetto e agli organi regionali – ha precisato ancora Rocco Rosano - chiederò che si intervenga con urgenza e tempestività sul tratto di strada compromesso per la sua definitiva messa in sicurezza. Ho il dovere di farlo per difendere la dignità della mia comunità. Castelsaraceno merita rispetto”.

Oreste Roberto Lanza