I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza intorno alle 10,20 di questa mattina sono intervenuti in via Pierre de Coubertin a Potenza per alberi pericolanti. Intervento reso necessario dal fatto che alcuni alberi erano inclinati verso la strada sottostante con segnali evidenti di pericolo (fuoriuscita apparato radicale con sollevamento del terreno).

I Vigili del fuoco, durante le operazioni di taglio effettuate alla presenza della Polizia Locale, hanno messo in sicurezza l’area interessata mediante la chiusura della strada per i tempi strettamente necessari. Sul posto anche il personale addetto alla viabilità per la rimozione dei residui di taglio. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada ed una autoscala e sei unità.