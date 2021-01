A lavoro anche per un incidente sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza

Diversi gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco del comando di Potenza, nel pomeriggio e nella serata di venerdì 15 gennaio. Un incidente stradale che ha coinvolto una autovettura sul raccordo autostradale 5 Sicignano-Potenza, ha visto il soccorso pressochè immediato di una squadra dei Vigili del fuoco di Potenza che transitava all’altezza della zona industriale di Tito, gli uomini intervenuti nell’immediatezza hanno assistito il conducente, un uomo, fino all’arrivo del soccorso 118 e provveduto a mettere in sicurezza il veicolo che ha incassato l’urto.

Due le squadre intervenute, una di queste si poi diretta nel comune di Vietri per un ulteriore soccorso. In quel comune i pompieri su richiesta della polizia locale, sono giunti per soccorrere due persone anziane nella loro abitazione e poi collaborato con il personale del 118 al trasporto fino all’ambulanza per il successivo trasferimento verso il ricovero. La squadra ha operato con le tecniche di protezione in uso alle squadre NBCR, per la prevenzione del rischio biologico-chimico ecc. Un ulteriore evento ha visto il coinvolgimento degli uomini del nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco di Palazzo San Gervasio, che nei pressi della stazione dello stesso Comune sono intervenuti per lo spegnimento di alcuni effetti da letto e suppellettili in una unità abitativa all’interno di un casolare e l’estinzione di un fuoco nell’adiacenza di un altra abitazione di campagna. Sul posto anche i carabinieri che hanno segnalato l’evento.