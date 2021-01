Send by email

Alle operazioni di salvataggio sono intervenuti anche due elicotteri

Due alpinisti rimasti bloccati su una parete rocciosa del monte Alpi, nel territorio di Castelsaraceno in provincia di Potenza, sono stati salvati al termine di un'operazione durata tutta la notte e finita stamani alle ore 9.30. Le operazioni di ricerca e soccorso, coordinate dal Direttore Vice Dirigente Antonio Summa del Comando dei Vigili del fuoco di Potenza, sono state condotte in sinergia con gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico impiegando anche un bruco delle nevi, in dotazione ai Vigili del fuoco, proveniente dalla sede centrale di Potenza.

Tuttavia le operazioni di terra si sono rilevate particolarmente difficili a causa del notevole manto nevoso presente che ha impedito, alle squadre di salvataggio intervenute, le manovre di recupero. All'operazione di soccorso hanno partecipato un elicottero dell'Aeronautica Militare dotato di verricello e abilitato al volo notturno, giunto nella zona stamani intorno alle ore 5.30, e uno dei Vigili del fuoco. Oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti anche unità del soccorso alpino. Le operazioni sono state ostacolate dalla neve, caduta in abbondanza nella zona.