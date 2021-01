Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118

Incidente stradale questa mattina sulla statale sinnica in territorio di Senise nei pressi del bivio di Sant'Arcangelo al Km 46+950. E' stata coinvolta un'auto, un Audi di colore nera, che per cause in fase di accertamento, è andata a finire nella scarpata laterale, sulla corsia direzione Senise. L'auto ha sfondato il guardrail, con l'autista rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti immediatamente Carabinieri, Vigili del fuoco del distaccamento di Lauria e sanitari del 118, che vista la gravità della situazione hanno richiesto l'ausilio dell'elisoccorso, che dopo le prime cure, ha trasportato un uomo cosciente che accusava forti dolori, all'ospedale San Carlo di Potenza. La strada è stata chiusa per provvedere ai soccorsi e i rilievi del caso.