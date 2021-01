Nel violento impatto un ferito è stato trasportato all'ospedale San Carlo di Potenza

Brutto incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le ore 21.00 sulla SS658 Potenza-Melfi. Coinvolti due veicoli in uno scontro frontale una Opel Corsa ed una Hyundai X 35. Per il conducente della Opel è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che con l’utilizzo di cesoie e divaricatori sono riusciti ad estrarlo dalle lamiere ed affidarlo allle cure del personale sanitario del 118.

Invece per l'altro conducente dell’altra auto, dopo i soccorsi immediati dei sanitari, si è reso necessario il trasporto all'ospedale San Carlo di Potenza in seguito alle ferite riportate. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore per consentire tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada e cinque unità. Sono intervenuti anche la Polizia Stradale e 118. La strada è stata riaperta al traffico intorno alle 23,30.