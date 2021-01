Nei tamponi analizzati nei laboratori lucani sono stati riscontrati poco più di cinquanta positivi

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 22 gennaio 2021, ORE 10.00. Report dati processati in data 21 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 203.062

Tamponi totali negativi n. 188.075

Persone testate n. 126.376

Tamponi molecolari di giornata n. 794

Test antigenici totali 1.344

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 54

Tamponi negativi n. 740

RICOVERATI N. 88

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 30

Medicina d’Urgenza n. 11

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 06

Pneumologia n. 06

Terapia Intensiva n. 01

GUARITI TOTALI N. 23

POSITIVI TOTALI N. 54

Residenti: n. 49

N. Comune

1 Bella

1 Bernalda

1 Cancellara

1 Ferrandina

1 Garaguso

1 Lagonegro

1 Latronico

3 Marsicovetere

3 Matera

6 Melfi

1 Nemoli

1 Nova Siri

3 Paterno

1 Pietrapertosa (domiciliato a Vietri di Potenza)

1 Pisticci

4 Potenza

1 Rapone

2 Rotonda

2 Scanzano Jonico

4 Tito

1 Tolve

1 Venosa

7 Vietri di Potenza

1 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Cersosimo)

1 Puglia (domiciliato a Satriano di Lucania)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

1 Campania

1 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 22

N. Comune

1 Colobraro

1 Grassano

3 Lagonegro

1 Laurenzana (domiciliato a Corleto Perticara)

3 Marsicovetere

2 Matera

1 Melfi

1 Pignola

1 Pomarico

1 Potenza

1 Salandra

1 Sant’Angelo le Fratte

2 Tito

3 Viggianello

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Veneto (domiciliato a Castronuovo di sant’Andrea)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.751

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.663

DECEDUTI RESIDENTI N. 298

GUARITI RESIDENTI N. 5.303