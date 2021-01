Ferito l'altro uomo con cui è avvenuto il diverbio in paese

Una violenta lite finita in tragedia con un uomo accoltellato. È questo il tragico bilancio avvenuto a Rotondella questa mattina, in via Cavour, dove ha perso la vita un uomo, 40enne del posto. Non si capisce ancora il motivo del violento diverbio tra due uomini, che è terminato con un decesso e un ferimento.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il ferito all'ospedale San Carlo di Potenza. Sconcerto nel piccolo centro della valle del Sinni che mai avrebbe potuto immaginare una cosa del genere.