Sale di poco rispetto al precedente bollettino il numero dei positivi

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 23 gennaio 2021, ORE 10.00. Report dati processati in data 22 gennaio 2021. Tamponi molecolari totali n.204.167

Tamponi totali negativi n.189.118

Persone testate n.126.867

Tamponi molecolari di giornata n.1.105

Test antigenici totali 1.465

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N.62

Tamponi negativi n. 1.043

RICOVERATI N.93

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n.30

Medicina d’Urgenza n. 13

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 08

Pneumologia n. 06

Terapia Intensiva n. 01

GUARITI TOTALI N. 100

DECESSI TOTALI N. 2

Residenti: n. 2

• Castelluccio Inferiore

• Vietri di Potenza

POSITIVI TOTALI N. 62

Residenti: n. 59

N. Comune

3 Acerenza

1 Atella

2 Avigliano

3 Balvano

1 Bella

1 Castelmezzano

1 Castelsaraceno (domiciliato a Laurìa)

1 Francavilla in Sinni

2 Genzano di Lucania

1 Laurìa

2 Lavello

1 Marsicovetere

2 Matera

1 Montalbano Jonico

1 Paterno

12 Picerno

2 Pignola

2 Policoro

7 Potenza

1 Rapolla

3 Rionero in Vulture

1 Ruoti

1 San Martino d’Agri

1 Satriano di Lucania

1 Tito (domiciliato a Matera)

1 Tramutola

3 Tursi

1 Venosa (domiciliato a Civitanova Marche)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 3N. Regione/ Stato estero2 Campania1 PugliaGuariti residenti in Regione Basilicata n. 100N. Comune5 Avigliano59 Baragiano (n. 1 domiciliato a Potenza)1 Forenza1 Grassano1 Grumento Nova1 Lagonegro4 Laurìa1 Maratea1 Marsico Nuovo4 Matera4 Melfi1 Picerno4 Pignola1 Pisticci (domiciliato a Potenza)3 Policoro (n. 1 domiciliato a Scanzano Jonico)2 Potenza6 Ruvo del MonteGuariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 1N. Regione/Stato estero1 Lombardia (domiciliato a Melfi)CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.709POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.616 DECEDUTI RESIDENTI N. 300 GUARITI RESIDENTI N. 5.402