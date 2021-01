Send by email

In arrivo temporali e venti forti, specialmente sulle regioni centro-meridionali

Oggi allerta meteo arancione in Calabria, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria; gialla in Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Alto Adige e Veneto. Attesi temporali e venti forti, specialmente sulle regioni centro-meridionali. E' stata emanata della Protezione Civile che viste le avverse condizioni meteo ha allertato le zone maggiormente coinvolte che in queste ore sono interessate da temporali e venti forti che soffiano insistentemente.

Nella vicina Campania il mare grosso ha fermato i collegamenti per Capri, Ischia e Procida. L’allerta gialla di oggi proseguirà anche domani su questa regione a partire dalle 6 alle 18. A preoccupare maggiormente sono le raffiche di vento, le mareggiate e le criticità idrogeologiche.