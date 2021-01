L'ordinanza è stata firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza

Il Ministro della Salute Speranza ha firmato un nuovo provvedimento per la differenziazione delle Regioni in base ai colori per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus. La Basilicata resta zona gialla insieme alla Provincia autonoma di Trento, Campania, Molise e Toscana. Nello scorso provvedimento era presente la Sardegna che invece da oggi sarà arancione.

Le regole della zona arancione sono: Nella fascia con minori restrizioni è consentito muoversi liberamente tra comuni. Mentre gli spostamenti in altre regioni restano vietati in tutte le zone fino al 15 febbraio 2021, tranne che per motivi di lavoro, urgenza e salute. Si può invece andare anche in una seconda casa che si trova fuori regione, ma con alcune limitazioni (leggi). Anche in zona gialla è valida la regola riguardo alle visite in case private: si può andare da amici e parenti una sola volta al giorno, al massimo in due persone (minori di 14 anni e disabili non rientrano nel calcolo), dalle 5 alle 22. Bar, pasticcerie, ristoranti sono aperti dalle 5 alle 18. Mentre fino alle 22 è consentito il servizio da asporto, non per i bar senza cucina e le enoteche, mentre la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. Dal lunedì al venerdì sono inoltre aperti i musei.