Hanno trovato riparo presso il rifugio Conserva in attesa dei soccorsi

Paura per un'intera famiglia che ieri sera a bordo della propria auto è finita in una scarpata nei pressi del Monte Sirino in Località Conserva di Lauria. Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata sono intervenuti con una squadra, intorno alle 20.00, dopo che la Centrale Operativa del 118 ha ricevuto richiesta di aiuto da parte della famiglia di origine Romena residente a Policoro, che a causa delle avverse condizioni metereologiche, che imperversavano nel pomeriggio in quella zona del Monte Sirino, è andata a finire fuori strada.

I malcapitati uscendo dal proprio veicolo, si sono messi al riparo presso il rifugio Conserva in attesa dei soccorsi. A intervenire prontamente sono stati anche i Carabinieri della stazione di Lauria e gli uomini del 118 Basilicata per le cure del caso. Fortunatamente per loro soltanto un grande spavento e qualche contusione.