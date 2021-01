Il Sindaco Lamboglia: “siamo sul posto con i tecnici della protezione civile per fare il punto”

Grosso smottamento stradale in località di Lauria, comune in provincia di Potenza. Le incessanti e abbondanti piogge nelle giornate passate hanno causato un movimento franoso sulla strada di collegamento Rosa Mulino-Seta-Lauria con una parte della carreggiata completamente franata che ha creato uno stato di pericolo per la sicurezza dei cittadini e la stessa funzionalità della strada. La strada è un importante arteria che collega il centro urbano di Lauria con il comune di Nemoli e il lago Sirino e con un’area periferia, per densità abitativa, quale la contrada Rosa di Lauria. Strada interessata da smottamento franoso nel 2007 che provoco grosse proteste da parte dei residenti ma anche della comunità di Lauria e che porto, nel 2014, ad un recupero e stabilizzazione del percorso stradale con lavori che permisero la riattivazione della viabilità. Dopo appena 7 anni, con le piogge degli ultimi giorni, la strada ha subito una nuova frana impendendone il transito. L’amministrazione comunale, con il primo cittadino, Angelo Lamboglia, si è subito attivato presso gli organi regionali e l’assessorato alle infrastrutture per verificare soluzioni per un rapido ripristino.

“Nell’immediato abbiamo intercluso la viabilità – precisa subito Angelo Lamboglia, sindaco di Lauria raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – adesso siano in giro con i tecnici della protezione civile regionale per fare il punto della situazione. Ho già interessato anche l’assessore regionale alle infrastrutture Donatella Merra con cui mi vedrò nei prossimi giorni”. Molti cittadini di Lauria, sui i social, a riguardo hanno manifestato le loro osservazioni sostenendo che :“quando la manutenzione viene meno e non si puliscono le cunette non si raccolgano le acque non si dà ascolto a segnalazione di privati il risultato prima o poi arriva. una strada di vitale importanza per i cittadini da anni non è stata mai monitorata per interventi di prevenzioni o miglioramenti e facile dire e causa di un evento straordinario”.

Claudio Sole