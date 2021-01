La donna spacciava all'interno della sua abitazione base di smistamento della droga

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pisticci hanno arrestato a Marconia di Pisticci (MT) una donna 65enne, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Movimenti sospetti ed andirivieni di giovani presso un’abitazione posta nel centro abitato di Marconia di Pisticci, hanno insospettito gli uomini dell’Arma che, dopo una breve attività di osservazione, hanno deciso di intervenire. La presenza di telecamere poste a guardia della porta d’ingresso dell’abitazione, ha reso necessario l’utilizzo da parte dei carabinieri, di una banale scusa, al fine di sorprendere la donna e non consentirgli di disfarsi dello stupefacente al momento dell’accesso.

La donna, infatti, veniva trovata in possesso di 6 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già confezionata e pronta per essere spacciata, nascoste nella tasca di un giubbino posizionato all’ingresso dell’appartamento, oltre a circa 30 grammi di hashish, ancora da suddividere in dosi, vario materiale per il confezionamento e denaro contante per oltre 3.000 €, suddiviso in vario taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio. La donna veniva posta pertanto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.