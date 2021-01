Send by email

Undici persone, tra cui alcuni funzionari pubblici, sono state arrestate e poste ai domiciliari dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, con l’accusa di aver commesso reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio. L'operazione riguarda truffe scoperte nell’ambito dell’erogazione di fondi pubblici per l’agricoltura e l'ISMEA. Sono in corso sequestri per un valore totale di 8,2 milioni di euro. Secondo quanto si è appreso, le indagini sono cominciate nel 2017 e sono terminate durante lo scorso anno.

Tra gli arrestati ci sarebbe un funzionario del dipartimento agricolo della Regione Basilicata. L’operazione vede impegnati cento militari delle Fiamme Gialle tra le province di Potenza, Matera, Taranto, Caserta, Roma, Milano e Torino. Le ordinanze per gli undici arresti domiciliari, eseguite stamani dalla Guardia di Finanza, sono state emesse dal gip di Matera. I particolari dell’operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle ore 11, nel Palazzo di Giustizia di Matera, e alla quale parteciperà anche il Procuratore della Repubblica della Città dei Sassi, Pietro Argentino.

