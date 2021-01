A lavoro da questo pomeriggio il Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Carabinieri

Sono in corsi in queste ore le ricerche di due escursionisti dispersi da questo pomeriggio sul monte Sirino. Da notizie avute, pare che uno dei due sarebbe morto, scivolato da una parete in un burrone, l’altro invece ferito. Il gruppo era formato da quattro escursionisti, di cui due sono riusciti a raggiungere le auto. A lavoro il Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Carabinieri con diversi uomini impegnati sul posto, in condizioni difficili dovute alla neve che supera abbondantemente il metro d'altezza.

L’incidente sarebbe avvenuto nel versante lagonegrese nei pressi della Madonna del Brusco. Per velocizzare le ricerche è stato chiesto anche il supporto aereo notturno con un elicottero arrivato dalla Puglia da Gioia del Colle. Sul posto sono impegnati anche i sanitari del 118.