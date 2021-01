Lutto cittadino e norme anti Covid-19 per far visita al feretro e partecipare ai funerali

Si terranno domani mattina i funerali di Fabio Limongi, alle ore 10.30 nella Chiesa Madre San Nicola di Bari di Lauria. Il sindaco Angelo Lamboglia ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino. Lo stesso primo cittadino nell’esprimere nuovamente il cordoglio dell’Amministrazione Comunale alla famiglia Limongi, informa i cittadini sulle misure adottate per la circostanza. "Sarà possibile far visita al feretro dalle ore 16.00 in poi di oggi (29 gennaio) presso la Chiesa Madre di San Nicola di Bari, dove domattina sarà celebrata la cerimonia funebre.

Ringraziando tutti per la collaborazione, si invita la popolazione tutta a mantenere atteggiamenti in linea con le norme anti Covid-19, evitando di mettere in difficoltà le forze dell’ordine, le autorità civili, sanitarie, i volontari e la cittadinanza stessa. Si ricorda inoltre che le visite non potranno tenersi dalle ore 22.00 alle ore 5.00 così come stabilito dalla normativa vigente".