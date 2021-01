Le indagini complesse e non facili da ricostruire dovranno fare luce sul tragico evento

Ad una settimana dall'uccisione di Cristian Tarantino, il 46enne ingegnere morto in seguito ad un accoltellamento a Rotondella, proseguono senza sosta le indagini da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Matera. Pare essere cruciale, a questo punto, il risveglio dal coma farmacologico di Antonio Favale, operatore ecologico, di 45 anni, ritrovato in una pozza di sangue vicino al corpo senza vita di Tarantino. Le sue condizioni però non sembrano essere delle migliori, con l'equipe medica del reparto dell'Unità Operativa di Rianimazione dell'ospedale di Policoro che sta mettendo in atto tutte le cure possibili per cercare di consentirne il risveglio, dopo il delicato intervento chirurgico durato diverse ore.

Sono tante al momento le ipotesi, da non escludere anche quella di una eventuale terza persona che avrebbe agito con violenza su entrambi i soggetti, in pieno centro storico, nei pressi di piazzetta De Andrè. E se Favale fosse accorso in aiuto di Tarantino o viceversa? Un fatto è certo, il furioso litigio purtroppo ha avuto tragiche conseguenze, con la morte di Tarantino e la lotta con la vita di Favale. Le indagini, complesse e non facili da ricostruire, dovranno fare luce adesso sull'accaduto, che ha lasciato incredulo il piccolo centro del materano che affaccia sulla Valle del Sinni.

Claudio Sole