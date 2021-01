La notizia è stata diffusa dal sindaco Mascia che rinnova la massima cautela e attenzione

Da Policoro non arrivano buone notizie dal fronte Coronavirus, infatti il sindaco Enrico Mascia attraverso un post su Facebook ha diffuso la notizia di tri dieci casi nella città jonica: "Una brutta notizia per la nostra comunità. Dopo qualche giorno di tregua, torna a salire notevolmente in numero dei positivi al Coronavirus. Proprio in questo momento sono state emesse 10 Ordinanze Sindacali di applicazione della misura dell’isolamento contumaciale.

Pertanto, al momento, il numero dei casi di positività accertati nel nostro comune è 44, di cui 1 non residente. NON ABBASSIAMO LA GUARDIA!

Limitiamo al massimo i contatti sociali, gli incontri con amici e parenti, utilizziamo correttamente e assiduamente la mascherina".