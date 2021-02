In Basilicata gli studenti sono rientrati in aula dopo circa tre mesi di assenza

Dopo circa tre mesi, questa mattina, in Basilicata, che ricordiamo è zona gialla dallo scorso 11 gennaio, gli studenti delle scuole superiori sono tornati in aula, al 50 per cento. Nei due capoluoghi lucani, Potenza e Matera (dove c'è la maggior concentrazione di istituti superiori e di conseguenza di studenti pendolari) tutto sta procedendo senza particolari criticità.

Come era ampiamente previsto, è stato segnalato solo un aumento del traffico cittadino, anche per la presenza di un numero maggiore di autobus extraurbani. Per questo motivo è stato incrementato il lavoro da parte degli uomini della Polizia municipale che hanno veicolato il traffico, soprattutto in prossimità degli istituti scolastici.