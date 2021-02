Send by email

A scopo precauzionale è stata disposta la chiusura degli uffici comunali

A Rotondella nel corso di una serie di controlli tramite test antigenici sono stati individuati sette casi di Coronavirus. La comunicazione è stata data attraverso una nota diffusa sulla pagina Facebook dal Comune di Rotondella: “Comunichiamo alla comunità che sono stati accertati 7 casi di positività al Covid-19. Nello specifico trattasi della conferma con il molecolare di positività accertata con test antigenico di terza generazione”.

“Preventivamente, a scopo precauzionale, era stata già ricostruita la catena dei contatti e sono già in corso le operazioni previste dalla normativa in materia. A scopo precauzionale è stata disposta la chiusura degli uffici comunali”. Massima attenzione quindi e attenersi alle norme vigenti per evitare il diffondersi del virus, indossando sempre la mascherina, evitare assembramenti e igienizzarsi spesso le mani.