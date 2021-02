Fino a giovedì prossimo per sanificare i locali e per permettere di fare un tracciamento dei contatti

Il sindaco di Latronico Fausto De Maria chiude i locali dell'istituto scolastico della frazione di Agromonte Magnano per consentire la sanificazione. Lo comunica attraverso i social: “Sto provvedendo in questo momento a chiudere la scuola elementare e scuola dell’infanzia del plesso di Agromonte Magnano fino a giovedì prossimo per sanificare i locali e per permettere di fare un tracciamento dei contatti più preciso.

In questo momento non bisogna minimizzare, ma chiunque abbia avuto anche un brevissimo contatto con le persone risultate positive, farebbe bene a farsi sottoporre al tampone. Proprio Lunedì sarà fatto un drive in nel nostro comune per dare questa opportunità! Meglio essere accusati di eccesso di zelo che correre rischi!!! Comunque riducete al massimo qualsiasi possibilità di avere contatti, uscite soltanto per vere necessità!”.