Tanti i messaggi di solidarietà da parte dell'ambiente politico regionale, con la vicinanza del presidente Bardi

“Questa notte, intorno alle 4.10, le mie auto, parcheggiate di fronte il cancello della mia abitazione, sono state ‘colpite’ da diversi colpi di pistola. Ho sporto prontamente denuncia”. Sono queste le poche parole scritte dal consigliere regionale Francesco Piro sul suo profilo Facebook. Un gesto vile e di rara violenza da condannare e che ledono la democrazia e la libertà politica e di pensiero. Quello che è accaduto a Lagonegro non è certamente un bel segnale di civiltà. A lavoro subito i Carabinieri che stanno cercando di risalire ai responsabili attraverso le indagini che sono state immediatamente avviate appena arrivata la denuncia da parte di Piro, capogruppo di Forza Italia. Molti i messaggi di solidarietà da parte dell'ambiente politico regionale, ad iniziare dalla sindaca di Lagonegro Maria Di Lascio.

"Esprimo la mia grande solidarietà e vicinanza - al consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia Francesco Piro, vittima, questa notte, di un gravissimo atto intimidatorio rispetto al quale sono già all'opera le forze dell'ordine per individuare e assicurare alla giustizia, al più presto, i responsabili del gesto vile e criminoso". Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in riferimento alla notizia, resa pubblica dallo stesso Piro. "Dobbiamo rispondere uniti, istituzioni e popolo lucano, a questi episodi di violenza per stroncare sul nascere fenomeni criminosi estranei alla storia e alla convivenza civile nella nostra regione".

"Consideriamo deprecabili e assolutamente da condannare sempre tutti i gesti vili e minatori che ledono la democrazia e la libertà. Arrivare a sparare sulle auto del Consigliere Regionale Francesco Piro, a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà, è un segnale troppo violento su cui non si può rimanere zitti. Auspicando che questa fase di instabilità sociale termini presto e che si possa ritornare a un dialogo tra politica e cittadini, nessuno deve mai avere bisogno di queste esternazioni per protestare, perchè non appartengono al popolo lucano. Confidiamo che, con la denuncia che il collega Piro ha già fatto, le forze dell'ordine possano individuare chi ha commesso l’ignobile azione". Lo dichiarano i Consiglieri Regionali del Gruppo Italia Viva, Luca Braia e

Mario Polese

Forza Italia Giovani esprime sostegno e solidarietà pieni al consigliere Francesco Piro. La violenza, specie nei modi in cui ha colpito il consigliere Piro, altro non è che una forma di viltà, debolezza e inciviltà, che merita di essere sanzionata in maniera esemplare. L'aver accettato una carica elettiva non può in alcun modo essere motivo per ritorsioni di questo tipo, da parte di soggetti che a quanto pare non hanno cuore un'amministrazione svolta secondo criteri di legalità. Certi che la giustizia faccia il suo corso, attendiamo che gli autori di questo gesto ignobile vengano scovati e assicurati alle forze dell'ordine, così che il consigliere Piro e la sua famiglia possano continuare a svolgere la loro vita in sicurezza e tranquillità.