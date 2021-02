Sono stati analizzati poco più di mille tamponi nei laboratori regionali

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 07 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 06 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n.216.724

Tamponi totali negativi n.200.746

Persone testate n. 133.162

Tamponi molecolari di giornata n. 1.067

Test antigenici totali 4.875

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 79

Tamponi negativi n. 988

RICOVERATI N. 85

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 30

Medicina d’Urgenza n. 07

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 09

Pneumologia n. 07

Terapia Intensiva n. 01

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 09

DECESSI TOTALI N.03

Deceduti Residenti n.03

• Avigliano

• Potenza

• Vietri di Potenza

POSITIVI TOTALI N.79

Residenti: n.76

N. Comune

3 Abriola

1 Accettura

4 Acerenza

1 Albano di Lucania (domiciliato a Potenza)

1 Atella

3 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Banzi

1 Bella

4 Castelluccio Inferiore

1 Filiano

1 Irsina

2 Latronico

4 Lavello

4 Matera

9 Melfi

1 Montescaglioso

1 Nova Siri

1 Paterno

1 Pietrapertosa

1 Policoro (domiciliato a Scanzano Jonico)

9 Potenza

1 Rapone

5 Rotondella

1 Ruoti

1 San Chirico Nuovo

5 Sant’Arcangelo

2 Scanzano Jonico

1 Spinoso

1 Terranova di Pollino (domiciliato a Potenza)

1 Trecchina

1 Tricarico

3 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Trecchina)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Lazio

1 Puglia

GUARITI TOTALI N.09

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 09

N. Comune

1 Castelgrande

1 Laurìa

4 Melfi

2 Rapolla

1 Ruvo del Monte

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.072

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 2.987

DECEDUTI RESIDENTI N. 329

GUARITI RESIDENTI N. 9.881

Note:

A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno, n. 50 guarigioni relative al periodo antecedente. Trattasi di soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti. Alle 50 guarigioni dovute a riallineamento, si sommano n. 09 guarigioni odierne, per un totale di n. 59 guarigioni.