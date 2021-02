Send by email

Grande preoccupazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Policoro dopo i numerosi casi positivi al Coronavirus negli ultimi giorni con 23 alunni delle scuole medie inferiori dell’Istituto comprensivo 2 Giovanni Paolo II. "In attesa della comunicazione ufficiale da parte dell’autorità sanitaria, necessaria per emettere le Ordinanze Sindacali di isolamento domiciliare, si comunica che, nelle prossime ore, il numero di casi positivi per Covid-19 nella nostra città salirà sensibilmente, raggiungendo e, probabilmente, superando i 65 casi.

Molti dei contagi, una ventina circa, riguardano giovani e giovanissimi frequentanti le scuole secondarie di primo livello. Il momento è davvero molto delicato. Tale circostanza rende ancor più evidente l’importanza di evitare il più possibile gli incontri e gli assembramenti, anche tra amici e parenti, in luogo aperto o chiuso. Tanto è valido anche e soprattutto per i più giovani che, troppo spesso, si incontrano e condividono del tempo insieme, senza mascherina e senza rispettare la distanza minima di sicurezza. Al fine di contrastare la pandemia è fondamentale limitare al massimo le possibilità di contagio, cercando di preservare maggiormente i nostri anziani e i soggetti più deboli.

Si invita ognuno, ancora una volta, a tenere comportamenti responsabili, rispettosi delle disposizioni di legge e sanitarie quali l’utilizzo corretto e assiduo della mascherina, per contribuire alla gestione di questa grave situazione di crisi". Ritorna quindi l'incubo Covid nella città jonica che dopo un periodo di relativa tregua, si vede ripiombare nuovamente tra le numerose positività riscontrate negli ultimi giorni.