Il sindaco Mascia: “La situazione è sotto controllo, ma bisogna tenere alta la guardia”

Mentre la Basilicata da tempo è zona gialla, la città di Policoro appare ancora con dei casi di positività da zona arancione in numero crescente. Qualche giorno fa il numero era salito a 65 con alcuni focolai che erano scoppiati nei giorni addietro creando notevoli difficolti alla comunità. “Voglio precisare subito – precisa Enrico Mascia, sindaco di Policoro, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione- i casi aggiornati ad oggi sono 81 in generale di tutta la popolazione, erano appena 60 qualche giorno fa. Voglio precisare il temine generale per riferirci all’intera popolazione del nostro comune. Tra questi 81 ci sono all’incirca 20 alunni di alcune scuole della città. Questo il dato preciso”. C’è però un dato preoccupante che appare quello della tracciabilità riferito ai parenti e non solo. “Questo è un dato da attenzionare- continua Enrico Mascia – che stiamo attentamente tracciando e tamponando per questo stiamo tenendo precauzionalmente chiuse le scuole.

L’altro dato preoccupante è quello verificatosi presso il comando dei vigili urbani dove sono state certificate delle positività”. Quindi un nuovo focolaio che potrebbe creare ulteriori apprensioni nella comunità cittadina. “Al momento – continua Enrico Mascia – risultano tutti fuori servizio dal giorno 2 febbraio giorno in cui si appreso della positività dopo aver effettuato il rito dei tamponi. Appena conosciuto l’esito dei dodici componenti della caserma, ho notiziato gli uffici della Prefettura per avere indicazioni su chi dovesse svolgere l’attività di competenza del comando dei Vigili Urbani. La comunicazione dalla Prefettura ha indicato che il lavoro verrà svolto dalle forze dell’ordine presenti sul territorio che devono accollarsi i compiti della Polizia municipale. Tra questi la disciplina e il controllo della viabilità con il drive-in presso l’ospedale per le operazioni dei tamponi. Questo è il dato al momento”.

Oreste Roberto Lanza