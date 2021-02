E' stato disposto lo sgombero di alcune abitazioni, dove vivono una ventina circa di persone

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, intorno alle 17.50 circa di ieri sono intervenuti per un movimento franoso nel comune di Potenza in via Trenta Carlini. A causa della pioggia battente, vi è stato il cedimento del terreno sottostante ed un muro di sostegno e di conseguenza è avvenuto il collasso dello stesso con il trascinamento della strada sovrastante, per un fronte di circa 20 metri.

Per escludere la presenza di autovetture e persone sotto il movimento franoso i Vigili del fuoco hanno operato con termocamere e nucleo cinofilo. A scopo precauzionale sono state sgomberate dalle proprie abitazioni cinque famiglie per un totale di diciotto persone, di cui sedici abitano a monte della frana e due a valle. Sul posto il Sindaco, Protezione Civile e Polizia Locale. Sul posto si è recato anche il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente per controllare di persona la situazione.