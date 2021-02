Send by email

Sul posto i soccorsi hanno domato velocemente le fiamme e sono al lavoro per capirne le cause

"Questo è tutto quello che rimane della struttura in legno di San Basilio, che ospitava la guardia medica estiva". Sono queste le prime righe scritte con un post su Facebook, dalla sindaca di Pisticci Viviana Verri, sulla triste vicenda che riguarda lo stabile andato a fuoco nella notte. "Un incendio la scorsa notte - scrive la prima cittadina - ha distrutto l’immobile e questa mattina, allertata dai Vigili del fuoco e dalle Forze dell’ordine mi sono recata sul posto insieme al dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Locale.

Si sta procedendo all’acquisizione delle immagini delle telecamere installate nella zona, al fine di individuare elementi utili per accertare la natura dell’incendio". Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorsi che si sono messi subito a lavoro per domare le fiamme ed evitare altre gravi conseguenze. Adesso spetta agli inquirenti risalire alle cause dell'incendio, che è stato spento velocemente. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Claudio Sole