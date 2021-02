Send by email

Responsabili di violazioni di carattere penale in materia di armi e circolazione stradale

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti, continua nelle attività di controllo del territorio nei numerosi comuni potentini e lungo le principali arterie stradali di comunicazione, sostenendo, altresì, la delicata fase connessa al fenomeno epidemiologico “Covid - 19”, verificando che vengano rispettate le prescrizioni impartite dalle Autorità nazionali e locali. Nel dettaglio, all’esito delle diverse indebite condotte accertate, i Carabinieri dei rispettivi Comandi Stazione e Compagnia hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 8 persone, responsabili di violazioni di carattere penale in materia di armi e circolazione stradale, sequestrando, tra l’altro, 1 coltello.

In particolare, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, a:

- Potenza, un 21enne, il quale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, senza giustificato motivo, posto sotto sequestro;

- Senise, un 32enne, che, dopo non essersi fermato all’alt dei Carabinieri, inseguito e bloccato dagli stessi, è stato sorpreso alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica, rifiutandosi di sottoporsi ad accertamento alcolemico;

- Marsico Nuovo, Paterno di Lucania e Calvello, comuni ove, rispettivamente, un 20enne, un 38enne e un 48enne, in diverse circostanze di tempo e luogo, dopo essere stati sottoposti ad accertamento tramite apparecchio “etilometro”, sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata loro ritirata;

- Potenza, una 46enne, che, sorpresa alla guida in evidente condizione di ebbrezza alcolica, si è rifiutata di sottoporsi ad accertamento alcolemico. Alla donna, il documento di guida è stato ritirato.

Inoltre, durante i vari servizi sul territorio, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, a Vietri di Potenza e Melfi, un 46enne e un 72enne, che, a seguito di sinistri stradali, dopo essere stati sottoposti ad accertamenti, sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata loro ritirata. Infine, sono state segnalate alla Prefettura di Potenza, per uso personale di stupefacenti, 6 persone residenti a Potenza, Pignola e a Lagonegro (PZ), sorprese in possesso di complessivi grammi 6 di sostanze stupefacenti del tipo “hashish”, “eroina” e “marijuana”, sequestrati.