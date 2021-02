Send by email

Su 749 tamponi analizzati settantaquattro sono risultati positivi al Coronavirus

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 14 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 13 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 222.691

Tamponi totali negativi n. 206.133

Persone testate n. 136.407

Tamponi molecolari di giornata n. 749

Test antigenici totali 6.157

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 74

Tamponi negativi n. 675

RICOVERATI N. 72

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 20

Medicina d’Urgenza n. 04

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 07

Pneumologia n. 05

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 18

DECESSI TOTALI N. 02

Deceduti Residenti n. 02

• n. 2 Potenza

POSITIVI TOTALI N. 74

Residenti: n. 73

N. Comune

2 Acerenza

1 Castelluccio Inferiore

1 Castelsaraceno

1 Forenza

2 Genzano di Lucania

3 Irsina

1 Latronico

4 Laurìa

3 Lavello

18 Maratea

8 Matera

2 Montescaglioso

2 Noepoli

1 Pisticci

1 Policoro

4 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Stigliano

4 Tolve

6 Tursi

2 Valsinni

3 Venosa

2 Viggianello

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Policoro)

GUARITI TOTALI N. 18

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 18

N. Comune

2 Atella

1 Forenza

1 Latronico

1 Laurenzana

1 Lavello

9 Melfi

2 Pietrapertosa

1 Potenza

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.229

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.157

DECEDUTI RESIDENTI N. 341

GUARITI RESIDENTI N. 10.272