La sindaca Viviana Verri ha deciso la chiusura sull'intero territorio comunale per una settimana

Attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, la sindaca di Pisticci Viviana Verri, ha deciso la chiusura sull'intero territorio comunale delle scuole. "Negli ultimi giorni abbiamo rilevato un incremento dei contagi da COVID-19 nel nostro territorio, 9 i positivi risultanti nel bollettino di ieri e circa 20 positività emerse dai test rapidi antigenici e in attesa di conferma mediante tampone molecolare.

Alcuni di questi casi riguardano allievi delle scuole primarie e secondarie del territorio (6 tamponi molecolari positivi riguardano la scuola primaria di Monreale, 1 test rapido positivo la scuola media Q.O.Flacco, 1 test rapido positivo l'ITT ), mentre sono ancora in corso i tamponi molecolari delle persone risultate contatto stretto di altri positivi e il tracciamento degli ulteriori contatti. Senza un quadro chiaro della situazione, non possiamo correre alcun rischio ed è per questo che, sentiti i Dirigenti Scolastici, ho deciso di sospendere la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio, quindi il nido comunale, le scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo e di secondo grado, da lunedì 15 febbraio a sabato 20 febbraio.

I Dirigenti Scolastici attiveranno per la settimana prossima la didattica a distanza. All'esito dei tamponi di controllo che verranno effettuati nei prossimi giorni si decideranno eventuali altre misure da adottare. Nel frattempo raccomando a tutti la massima prudenza e il rispetto delle regole".