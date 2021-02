Scade oggi alle 14.00 il termine per le domande di accesso al SCU dell’ambito Lagonegrese-Pollino

Scade oggi, lunedì 15 febbraio alle 14.00, il termine per la presentazione delle domande di accesso per il Servizio Civile Universale dell’ambito socio-territoriale n. 2 Lagonegrese-Pollino, che prevede la disponibilità di 200 giovani compresi tra i 18 e i 29 anni non compiuti che desiderano diventare operatori volontari di servizio civile.

In campo ci sono e due programmi che comprendono cinque progetti in tutto.

Il primo programma, “Guardare al futuro”, contiene tre progetti: Green future, [email protected], #Informati#Visita#Siiresponsabile.



Il secondo programma, “Sostieni l'Ambito”, contiene due progetti: insieme per gli anziani, Accompagnare Includendo. In tutto si tratta di 200 posti per l’ambito sociale zonale Lagonegrese-Pollino. Una bella opportunità per i giovani che desiderano impegnarsi in progetti di servizio di volontariato civile mettendo a disposizione le proprie abilità e i propri talenti per il territorio e per la crescita personale e professionale.

Per la prima volta, infatti, sono tutti i 27 comuni dell’ambito che partecipano a programmi di servizio civile. Molti di essi, infatti, non avevano mai partecipato a progetti di questa natura togliendo ai propri giovani un’opportunità di volontariato civile così importante.

Per poche ora ancora c’è dunque la possibilità di accedere a questa opportunità, tenendo presente che è’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione (accedi a questo link per la domanda), scegliendo un solo progetto e la sua sede di attuazione. Per presentare la domanda bisogna accedere mediante SPID alla piattaforma DOL (Domanda On Line).

Ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione.

Di seguito il programma con i progetti che interessano l’ambito citato con le indicazioni delle sedi di attuazioni dei tre progetti:

Progetto GreenFuture (72 volontari richiesti)

Green Future – cod. progetto PTCSU0031520011579NMXX

Settore: Patrimonio Ambientale e Riqualificazione Urbana.

Area di Intervento: Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche.

Sono previsti 6 (sei) volontari per ognuno di questi comuni: Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Francavilla in Sinni, Episcopia, Lauria, Maratea, Noepoli, Rivello, Rotonda, San Severino Lucano e Viggianello.

Progetto [email protected] (36 volontari richiesti)

[email protected] – cod. progetto PTCSU0031520011577NMXX

Settore: Patrimonio Storico, Artistico e Culturale.

Area di Intervento: Tutela e valorizzazione dei Beni Storici, Artistici e Culturali.

Sono previsti 6 (sei) volontari per ognuno di questi comuni: Calvera, Castelsaraceno, Rotonda, San Costantino Albanese, San Severino Lucano e Teana.

Progetto #Informati #Visita #Siiresponsabile (24 volontari richiesti)

Informati#Visita#Siiresponsabile – cod. progetto PTCSU0031520011578NMXX

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport.

Area di Intervento: Sportelli Informa

Sono previsti 6 (sei) volontari per ognuno di questi comuni: Castelsaraceno, Lagonegro, Maratea e Viggianello.

I due nuovi progetti dell’Ambito Socio Territoriale n. 2 Lagonegrese-Pollino, che vedranno impegnati altri 68 volontari, sono:

– “Insieme agli anziani2 che vedrà impegnati 52 volontari (4 per ognuno di questi comuni: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Cersosimo, Chiaromonte, Fardella, Lagonegro, Latronico, Lauria, Nemoli, Roccanova, San Paolo Albanese, Terranova di Pollino e Viggianello).

– “Accompagnare Includendo” 16 che vedrà impegnati 16 volontari (4 per ognuno di questi comuni: Francavilla in Sinni, Senise, Teana, Trecchina)