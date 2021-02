La denuncia via social di alcuni cittadini proprietari di cani che sono stati avvelenati

Polpette avvelenate per cani disseminate in alcune zone di Policoro. E' questo l'allarme lanciato attraverso i social. A trovarle sono stati alcuni cittadini mentre portavano a spasso i loro cani. Si tratta di bocconcini di carne cruda con all’interno del veleno che non dà scampo agli animali. "Bocconi avvelenati zona villaggio Siritide in via Lido. - viene scritto sulla pagina Facebook "Policoro Segnala" - Venerdì mattina, durante la passeggiata, i miei cani hanno iniziato a mostrare i sintomi tipici dell'avvelenamento. Nonostante il ricovero immediato non è stato possibile salvarli". Segnalazioni che riguardano anche via Ovidio, via Polibio e via Pitagora.

Il capogruppo consiliare di Policoro Futura, Giuseppe Maiuri, ha ritenuto opportuno avvisare immediatamente il sindaco Enrico Mascia e l'amministrazione comunale, affinchè vengano presi subito dei provvedimenti. Ricorrere a questi metodi è sinonimo d’inciviltà da parte di coloro che vedono i nostri amici a quattro zampe come elementi di disturbo. È molto probabile anche che si sia trattato di un gesto volto a "risolvere" l’annoso problema del randagismo. Infatti, seppur le soluzioni individuate da questi malfattori siano meschine, non si può nascondere che la problematica in questione non venga discussa e affrontata da chi di competenza. Si spera in una rapida risoluzione del problema. Chiunque le trovi le raccolga, in modo da contenere i danni.

Claudio Sole