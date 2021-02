Le due auto sono arrivate in collisione tra di loro, causando così l'incidente

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l'incidente stradale avvenuto ieri sera, verso le 21.20 sulla strada Statale 106, nei pressi del km 438 carreggiata nord, in territorio di Pisticci. Ad essere coinvolti due veicoli che viaggiavano in direzione Taranto. I due mezzi sono venuti in collisione tra loro; i rispettivi conducenti, un uomo ed una donna, sono stati trasportati e curati presso il Pronto Soccorso dell'ospedale civile "Giovanni Paolo II°" di Policoro.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, con i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure, a lavoro anche una pattuglia della Polstrada per i rilievi del caso e il personale Anas per il ripristino della carreggiata.