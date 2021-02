Send by email

A scopo precauzionale sono state evacuate due abitazioni ed una attività commerciale

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, sono intervenuti nella serata di ieri poco prima delle ore 18.00 in Contrada Costa Del Canneto a Ruoti per un movimento franoso. In seguito alle avverse condizioni meteo degli ultimi giorni, si è creato un movimento franoso e il cedimento di un muro di sostegno prospiciente ad alcune abitazioni.

Il fronte di frana si è fermato a poca distanza da un edificio. Si esclude il coinvolgimento di persone e a scopo precauzionale sono state evacuate due abitazioni ed una attività commerciale. I vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada ed una autovettura per un totale di sette unità. Sul posto si è recato anche un Funzionario Tecnico dei Vigili del fuoco, Carabinieri, Ufficio Tecnico e Geologi del comune di Ruoti.