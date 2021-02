Il sindaco Bruno: “problema serio, ma la situazione al momento è sotto controllo”

Altre positività al Coronavirus registrate nel comune di Roccanova, nel bollettino odierno diramato dalla task force regionale si contano ben 8 casi, che si vanno ad aggiungere a quello riscontrato ieri, portando così a 9 i positivi totali. Situazione preoccupante per l’amministrazione comunale, che è corsa subito ai ripari per gestire al meglio questa nuova circostanza. “Problema serio, – precisa subito Rocco Greco sindaco di Roccanova, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – però la situazione è sotto controllo. Stiamo lavorando alacremente per gestire al momento l’evenienza. Pensiamo di aver individuato il focolaio e stiamo tracciando i contatti stretti per bloccare la diffusione del contagio”.

Negli altri giorni erano stati evidenziati altri positivi, il numero cresce, pare per continui assembramenti. Situazioni presenti nelle sole famiglie? “A Roccanova abbiamo avuto – sottolinea Rocco Bruno - un primo caso il 16 febbraio e poi questi otto. Un focolaio ben individuato, probabilmente un gruppo di cacciatori che si sono incontrati a chiusura della stagione venatoria. Ad oggi il contagio ha interessato solo familiari conviventi”.

La sua amministrazione ha attivato da subito tutti i protocolli sanitari, ha richiesto tamponi e cos'altro sta facendo? “Insieme all’USCO di Senise abbiamo tracciato tutti i contatti stretti dei positivi e nella giornata di oggi sono stati effettuati circa 25/30 tamponi molecolari dei quali attendiamo l’esito per la giornata di domani”.

Tamponi, positività, ma l’amministrazione ha pianificato un piano di vaccinazioni? “Abbiamo programmato aggiunge Rocco Bruno - i vaccini ai circa 150 ultra ottantenni presenti nella nostra comunità per i giorni 4 e 5 marzo. Che pensiamo possano essere più che sufficienti”.

Oreste Roberto Lanza