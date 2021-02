Il consigliere regionale entra nella squadra insieme al sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca

“Un caloroso benvenuto al consigliere regionale Tommaso Coviello, che entra a far parte del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia della Regione Basilicata, una scelta che apprezziamo, sicuri che il rinnovato impegno del consigliere Coviello, congiunto alle competenze dallo stesso dimostrate, contribuiranno a migliorare la nostra azione politica, offrendo la più opportuna tutela degli interessi della nostra comunità”.

E’ quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri del Gruppo “Fratelli d’Italia della Regione Basilicata” Giovanni Vizziello, Vincenzo Baldassarre, Piergiorgio Quarto e l’Assessore all’Ambiente Gianni Rosa in relazione all’ingresso del consigliere Tommaso Coviello nel Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia.

"Il segretario regionale di Fratelli d'italia on. Salvatore Caiata, ed il responsabile nazionale dell'organizzazione, on. Giovanni Donzelli, esprimono un caloroso benvenuto al consigliere regionale Tommaso Coviello e al sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca, i quali, unitamente ad altri amministratori locali, nei prossimi giorni, in presenza dei vertici del partito, ufficializzeranno definitivamente il loro ingresso in Fratelli d'Italia. Consapevoli delle loro qualità umane e culturali siamo certi che il partito guidato da Giorgia Meloni troverà in Basilicata due uomini determinati e fermi sui propri valori."