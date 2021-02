In regione Basilicata l'Rt in una settimana è sceso da 1,2 a 1,03

Con l'Rt puntuale in calo in una settimana da 1,2 e 1,03 e la classificazione di regione a rischio moderato, la Basilicata - che oggi ha registrato altri tre decessi, di persone con un'età media di 77 anni - resta in zona gialla, allontanando, almeno per un po', le paure da "arancione".

L'indice di contagiosità ancora sopra l'1 dimostra tuttavia che anche in Basilicata il coronavirus sta continuando a circolare in maniera significativa: non a caso, per il secondo giorno consecutivo, a fronte comunque di un numero di tamponi molecolari superiore rispetto alla media delle ultime settimane, è stata nettamente superata la soglia dei cento casi positivi.