Stoppelli: “da oggi al via i tamponi molecolari da effettuarsi in modalità drive in presso l’ospedale”

Un focolaio di positivi anche sulle rive della perla del Tirreno, a Maratea. I dati odierni, evidenziano che i casi sono arrivati a oltre 90, il primo cittadino da tempo ha sospeso le attività in presenza nelle scuole, sia nella secondaria di primo grado che in quelle di secondo grado. Maratea mostra il suo tallone d’Achille in tutti gli Istituti scolastici. Quasi un centinaio i contagi tra studenti e insegnanti che si sarebbero riscontrati nei scorsi giorni. Il primo cittadino marateota, Daniele Stoppelli, ha emesso un’ordinanza, la numero 13 del 15 febbraio 2021, con cui viene prorogata la sospensione didattica in presenza dell’istituto "Giovanni Paolo II°" intero corso Ipsseo fino al 28 febbraio 2021.

Questo quando fino a lunedì scorso i dati evidenziavano un dato critico pari a oltre 64 casi. I giorni successivi hanno visto l’aggravarsi della situazione con ulteriori positivi. “Nella mattinata di venerdì 19 febbraio – precisa, anche sui social, Daniele Stoppelli, sindaco di Maratea - abbiamo appreso che quattro nostri concittadini dello stesso nucleo familiare sono risultati positivi al tampone effettuato presso un laboratorio privato. Dagli esiti dei tamponi molecolari effettuati nei giorni addietro abbiamo registrato altri due casi di positività di persone che avevano già effettuato il tampone antigenico, e la guarigione di una persona che è diventata negativa. Una persona ha avuto bisogno di cure ospedaliere presso il San Carlo di Potenza. Questo il dato”.

Avete attivato tutti i protocolli? Quali ulteriori iniziative? “Abbiamo programmato da oggi –sottolinea Daniele Stoppelli -tamponi molecolari da effettuarsi in modalità drive in Ospedale per le persone inserite in piattaforma ed autorizzate e convocate. Per estendere gli accertamenti, con tamponi antigenici (rapidi), sulla popolazione iniziati nelle sedi di Massa, presso l’ex scuola, e del Polifunzionale di Via Za’ Pagana. La necessità di conoscere lo stato di salute dei contatti stretti e delle persone che erano già risultate negative ha comportato un grande lavoro di squadra tra il Comandante e le donne e gli uomini della Polizia locale ed il Responsabile dell'ufficio igiene e sanità pubblica dott. Benedetto Manuti”. Al momento pare che la situazione sia sotto controllo.

Oreste Roberto Lanza