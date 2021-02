Nel violento impatto sono stati coinvolti due mezzi, un auto ed un furgoncino

Brutto incidente sulla strada statale Bradanica. All’altezza della zona industriale di Melfi, in direzione Lavello, un furgoncino ha impattato frontalmente un’auto. Probabile invasione di corsia da parte di uno dei due mezzi. A bordo dell’auto due ragazze di Lavello, trasportate con urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio” nella vicina Melfi. Un violento urto che ha provocato ingenti danni ai due mezzi uno dei quali, l’auto, finita a ridosso del guardrail con l’intero frontale rovinato e la ruota anteriore sinistra fuori dagli assi meccanici. Stessi danni anche per il furgone dove il maggior urto ricevuto è stato sulla parte anteriore sinistra.

Al momento il traffico è rallentano perché veicolato su un'unica corsia controllata dai Carabinieri prontamente intervenuti, insieme ai sanitari del 118 e personale dell’Anas. Gli accertamenti in fase ancora preliminare non hanno ancora delineato la dinamica, a far da padrone probabilmente anche la velocità di entrambi i mezzi. Tratto di strada non nuova a questi eventi dolorosi teatro in passato di incidenti ancor più dolorosi.

Oreste Roberto Lanza