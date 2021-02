Send by email

Dal bollettino odierno della task force regionale si registrano altri casi in vari comuni

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 21 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 20 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 230.780

Tamponi totali negativi n. 213.611

Persone testate n. 141.170

Tamponi molecolari di giornata n. 1.092

Test antigenici totali 6.890

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 66

Tamponi negativi n. 1.026

RICOVERATI N. 82

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 26

Pneumologia n. 23

Medicina d’Urgenza n. 09

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 11

Pneumologia n. 09

Terapia Intensiva n. 01

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 32

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 66

Residenti: n. 65

N. Comune

1 Atella

1 Avigliano

1 Cancellara

1 Castelluccio Inferiore

6 Lauria

1 Maratea

5 Matera

2 Melfi

11 Montescaglioso

20 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Sant’Arcangelo

1 San Giorgio Lucano

1 San Mauro Forte

8 Senise

1 Tito

1 Tolve

2 Venosa

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 01

N. Regione/Stato estero

1 Campania

GUARITI TOTALI N. 32

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 32

N. Comune

2 Baragiano

2 Lauria

4 Lavello

1 Matera

9 Melfi

2 Palazzo San Gervasio

2 Policoro

2 Potenza

4 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Tursi

2 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.361

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.279

DECEDUTI RESIDENTI N. 353

GUARITI RESIDENTI N. 10.716