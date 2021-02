Sanificazione dell'aula, corridoi e di tutti gli spazi interni utilizzati dalla persona risultata positiva

In seguito alla positività da parte di un'alunna della classe 2^A della Scuola Media Inferiore dell'Istituto Comprensivo "Nicola Sole" di Senise, il sindaco Giuseppe Castronuovo, con l'ordinanza n.64 del 21.02.2021, ha disposto la quarantena per dieci giorni a decorrere dal 16 febbraio 2021 (data ultima esposizione), e fino ad esito negativo del tampone, a studenti e docenti della classe.

"Purtroppo dall'esito di alcuni tamponi effettuati è emersa la positività di un'alunna, per questo motivo - dichiara il sindaco Castronuovo - abbiamo immediatamente messo in quarantena l'intera classe e provveduto già nella giornata di oggi alla sanificazione dei luoghi interessati. Pertanto domattina, il resto delle classi saranno regolarmente aperte per lo svolgimento delle lezioni". La quarantena sarà valida fino all'esito negativo del tampone che verrà effettuato in data 26.02.2021.