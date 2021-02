Nel weekend appena trascorso sono stati riscontrati 41 tamponi positivi

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 22 febbraio 2021, ORE 10.00. Report dati processati in data 21 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 231.171

Tamponi totali negativi n. 213.961

Persone testate n. 141.395

Tamponi molecolari di giornata n.391

Test antigenici totali 7.123

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 41

Tamponi negativi n. 350

RICOVERATI N. 84

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 27

Pneumologia n. 21

Medicina d’Urgenza n. 09

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 14

Pneumologia n. 09

Terapia Intensiva n. 02

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 27

DECESSI TOTALI N. 03

Deceduti Residenti n. 03

• Melfi

• Tolve

• Viggianello

POSITIVI TOTALI N. 41

Residenti: n. 40

N. Comune

3 Gallicchio

1 Grassano

2 Guardia Perticara

1 Irsina

5 Matera

1 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

5 Pisticci

12 Policoro

6 Potenza

2 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Molise (domiciliato a Lavello)

GUARITI TOTALI N. 27

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 26

N. Comune

1 Abriola

1 Armento

1 Avigliano

1 Marsicovetere

1 Matera

8 Melfi

1 Montalbano Jonico

1 Pignola

4 Rapolla

1 Ruoti

1 san Chirico Nuovo

1 Stigliano (domiciliato a Sant’Arcangelo)

1 Terranova di Pollino

1 Trivigno

2 Vietri di Potenza

Guariti non residenti nè domiciliati in Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Campania



CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.372

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.288

DECEDUTI RESIDENTI N. 356

GUARITI RESIDENTI N. 10.742