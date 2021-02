Finora in Basilicata sono state consegnate 45.225 dosi e ne sono state somministrate 28.701

Nelle città di Potenza e di Matera, è partita oggi la campagna vaccinale anti-covid per gli over ottantenni. Nei giorni scorsi, in Basilicata (zona gialla dallo scorso 11 gennaio) la fase 2 della campagna vaccinale era cominciata nei comuni sotto i diecimila abitanti con una maggiore incidenza di anziani ultraottantenni.

Si prevede per questa fase iniziale della procedura la somministrazione di circa 50 dosi al giorno ma il numero dovrebbe man mano essere destinato ad aumentare.

L’Azienda sanitaria di Potenza (Asp) ha comunicato che è stato realizzatoe diffuso «un calendario giornaliero, dal 22 al 28 febbraio, secondo ordine alfabetico con indicazione della fascia oraria di vaccinazione. L’Asp sta procedendo a contattare telefonicamente ogni assistito candidabile alla vaccinazione al fine di indicare giorno ed ora di presentazione alla sede vaccinale». A Potenza le vaccinazioni sono somministrate nella tenda da campo donata dal Qatar e allestita in uno dei parcheggi dell’ospedale San Carlo e le persone con oltre 80 anni sono 5.031: nel territorio della Asp, in totale, 29.645. Hanno già ricevuto il vaccino circa 4.200 persone con oltre 80 anni di età.

A Matera il vaccinoviene effettuatopresso gli ambulatori vaccinali predisposti nella tendostruttura adiacente l'ospedale Madonna delle Graziee l’accesso, previo richiamo, ha luogo dall’ingresso del pronto soccorso. La vaccinazione a domicilio è riservata solo ai casi effettivamente necessari, ovvero nel caso in cui non sia possibile spostare il paziente per motivi di salute gravi. Per i pazienti che hanno difficoltà della deambulazione possono essere attivati i servizi comunali, ma anche in questo caso solo per casi effettivamente gravi e in cui non ci sia supporto familiare o sociale.

A Matera sono circa 4.600 gli ultraottantenni da vaccinare e Teresa Morrone, una donna che ha compiuto 100 anni alcuni mesi fa, è stata fra le prime persone a vaccinarsi questa mattina. La signora Morrone accompagnata dalla figlia, ha ricevuto la dose di vaccino Pfizer in una delle strutture donate dal Qatar e allestite davanti all’ospedale Madonna delle Grazie.

In provincia di Matera l’Asm rende noto che la fase 2 della campagna vaccinale anti-covid, quella riservata agli ultraottantenni «verrà ultimata il 17 marzo nel comune di Scanzano Jonico» e che a partire da oggi le vaccinazioni saranno somministrate nei comuni con una popolazione superiore ai diecimila abitanti: Matera, Policoro, Pisticci e Bernalda.

Silvia Silvestri