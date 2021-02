I due feriti prima sono stati soccorsi dal personale del 118 e poi trasportati in ospedale

Nell serata di ieri i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, intorno alle 20.45 circa sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada provinciale 5 che collega Potenza a Pignola. Arrivati sul posto hanno trovato due autovetture coinvolte in uno scontro frontale e durante le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza i veicoli per evitare l’insorgere di incendi.

Gli occupanti della Volkswagen Polo, un uomo e una donna e il conducente della Fiat Punto sono stati trasportati tutti presso l’ospedale San Carlo di Potenza. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada e cinque unità. Sul posto anche Carabinieri, 118 e soccorso stradale.