Nel bollettino purtroppo si conta anche un decesso che è avvenuto a Potenza

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 23 febbraio 2021, ORE 10.00. Report dati processati in data 22 febbraio 2021. Tamponi molecolari totali n. 232.955

Tamponi totali negativi n. 215.589

Persone testate n. 142.341

Tamponi molecolari di giornata n.1.430

Test antigenici totali 10.795

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 120

Tamponi negativi n. 1.310

RICOVERATI N.84

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 27

Pneumologia n. 21

Medicina d’Urgenza n. 09

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 13

Pneumologia n. 09

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 48

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

Potenza

POSITIVI TOTALI N. 120

Residenti: n. 114

N. Comune

2 Accettura

1 Avigliano

3 Bernalda

1 Ferrandina

7 Genzano di Lucania

1 Grottole

1 Lauria

9 Maratea

18 Matera

5 Melfi

2 Moliterno

7 Montescaglioso

2 Oppido Lucano

3 Palazzo San Gervasio

1 Picerno

2 Pignola

4 Pisticci

3 Policoro

21 Potenza

1 Rapone

3 Rionero in Vulture

1 Scanzano Jonico

16 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n.05

N. Regione/ Stato estero

5 Puglia

GUARITI TOTALI N. 48

Guariti residenti in Regione Basilicata n.44

N. Comune

1 Avigliano

1 Castelgrande

3 Lagonegro

4 Lauria

1 Marsicovetere

7 Matera

6 Melfi

1 Miglionico

1 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano

3 Paterno

2 Pietragalla

2 Pignola

3 Policoro

1 Pomarico

1 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Tito

4 Tolve

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Lazio (domiciliato a Muro Lucano)

1 Marche (domiciliato a Castelgrande)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

1 Puglia

Note: Al computo delle positività totali della Regione, per successivo caricamento in piattaforma Covid-19, si aggiungono ulteriori n. 36 positività (come da specifica di seguito riportata) riferite a sabato 20.02.2021, data a partire dalla quale sono state comunque prese in carico dall’Azienda sanitaria territorialmente competente.

POSITIVI TOTALI N.36

Residenti: n.35

N. Comune

3 Accettura

1 Colobraro

3 Ferrandina

1 Matera

1 Montalbano Jonico

10 Montescaglioso

3 Pisticci

11 Policoro

1 Scanzano Jonico

1 Tursi (domiciliato a Policoro)

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n.01

N. Regione/ Stato estero

1 Cina (domiciliato a Matera)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.476

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.392

DECEDUTI RESIDENTI N. 357

GUARITI RESIDENTI N. 10.786